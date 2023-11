Mecz Legia Warszawa - Lech Poznań. Bilety na hit PKO Ekstraklasy sprzedane. Widowisko obejrzy komplet widzów

Mecz Legia - Lech. Ilu kibiców na trybunach?

To prawdziwy hit jesieni w PKO Ekstraklasie. Legia Warszawa przystąpi do niego z szóstego miejsca. Lech Poznań jest trzeci, ale ma jedno spotkanie rozegrane więcej. Oba zespoły pretendują do tytułu mistrza Polski. O rok dłużej czeka na to stołeczna drużyna.

Przed Legią ósmy domowy mecz w lidze i zarazem trzynasty w sezonie, licząc pozostałe w eliminacjach i grupie Ligi Konferencji. Na większości udało się sprzedać wszystkie wejściówki. Rekordowa pozostaje frekwencja z września na meczu przeciw angielskiej Aston Villi. Zwycięstwo 3:2 oglądało 27 801 kibiców w tym około 1000 gości.

Ostatni raz Legia zagrała z Lechem 16 kwietnia tego roku. Padł remis 2:2. Widowisko przy Łazienkowskiej śledziło 27 416 osób w tym ponad 400 sympatyków Kolejorza, mimo zamkniętego sektora gości (skorzystali z uprzejmości legionistów, którzy zaprosili ich na jeden z własnych sektorów).