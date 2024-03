Mecz Manchester City - FC Kopenhaga. Gdzie oglądać? Transmisja, stream online. Mecz Ligi Mistrzów 6 marca o godzinie 21:00

Liga Mistrzów. Mecz Manchester City - FC Kopenhaga. Gdzie obejrzeć w TV?

Wydaje się, że Manchester City rozstrzygnął sprawę awansu już w pierwszym meczu. W Danii wygrał bez najmniejszych problemów 3:1. Strzelanie rozpoczął Kevin de Bruyne, kontynuował Bernado Silva, a skończył Phil Foden. Na nic zdały się więc dobre interwencje Kamila Grabary, który dzisiaj najpewniej pożegna Ligę Mistrzów na jakiś czas - po sezonie odchodzi bowiem do VfL Wolfsburg.

- FC Kopenhaga to dobrze zorganizowana, zwarta drużyna. Wiemy, co stało się w jej meczach grupowych z Manchesterem United i Galatasaray. Oczywiście fajnie byłoby ponownie sięgnąć po Ligę Mistrzów, ale mamy szacunek do rywala i skupiamy się wyłącznie na środowym meczu - powiedział trener City Pep Guardiola.

Transmisja z meczu Manchester City - FC Kopenhaga na kodowanym kanale Polsat Sport Premium 2. Komentuje duet Paweł Ślęzak, Andrzej Niedzielan. Decyzją UEFA zagwiżdże norweski sędzia Espen Eskas.