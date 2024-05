Mecz Pogoń Szczecin - Wisła Kraków. Nadszedł dzień dzisiejszy - finał Fortuna Pucharu Polski. Gdzie oglądać? Transmisja tv na żywo

Mecz Pogoń Szczecin - Wisła Kraków: gdzie oglądać? Czas na wielki finał Fortuna Pucharu Polski

W lidze bowiem najbliżej wywalczenia są prawa gry w kwalifikacjach do niższych w hierarchii rozgrywek spod egidy UEFA - Ligi Konferencji. Ta sztuka może być trudna do zrealizowania gdyż poza "Portowcami" w walce o europejskie puchary są także Raków Częstochowa, Legia Warszawa oraz rewelacyjnie grający Górnik Zabrze. Czwartkowy finał może być, więc jedną z szans na wywalczenie sobie europejskich pucharów przed resztą stawki.

Pogoń Szczecin to bez wątpienia faworyt tegorocznego Pucharu Polski. Podopieczni Jensa Gustafssona występują jednak w wyższej klasie rozgrywkowej na co dzień i są w grze o europejskie pucharu w przyszłym sezonie. Choć w przypadku zwycięstwa w finale krajowego pucharu zagwarantują sobie eliminacje do Ligi Europy.

Wisła Kraków na co dzień występuje w niższej klasie rozgrywkowej i z zasady nie ma żadnych szans na udział w europejskich kwalifikacjach. To dla piłkarzy Alberta Rude'ego również szansa, aby wejść na salony tylnymi drzwiami. W rozgrywkach Fortuna 1. Ligi zajmują piąte miejsce i nie są jeszcze do końca pewni nawet baraży o awans do najwyższej klasy rozgrywkowej. Pierwszoligowiec w eliminacjach do Ligi Europy? Ależ to byłaby historia, a raczej jej znakomita kontynuacja...

Mecz Pogoń Szczecin - Wisła Kraków: gdzie oglądać finał Fortuna Pucharu Polski?

"Biała Gwiazda" w odnowionych po 2014 roku rozgrywkach Pucharu Polski wystąpi po raz pierwszy na PGE Narodowym w Warszawie Wcześniej jednak zasłużona drużyna dla polskiego futbolu wygrała krajowy puchar czterokrotnie i w czwartek powalczy z Pogonią o piąty w swojej bogatej historii. Podopieczni hiszpańskiego szkoleniowca będą też chcieli zapisać się w nowej historii Fortuna Pucharu Polski.