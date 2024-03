Mecz Pogoń Szczecin - Cracovia online. Punkty na wagę złota dla jednych i drugich. Gdzie oglądać w telewizji? Transmisja tv na żywo Jakub Jabłoński

Pogoń - Cracovia LIVE! Trzy gole w pierwszym kwadransie. Grosicki zaszalał PAP, Marcin Bielecki

Mecz Pogoń Szczecin - Cracovia zakończy nam zmagania 26. kolejki podczas Wielkiej Soboty. Obie drużyny tak naprawdę potrzebują punktów. "Portowcy" po to by zbliżyć się do czołówki ligi, a "Pasy" po to, by nie znaleźć się w strefie spadkowej. Drużyna Jacka Zielińskiego w tym momencie posiada tylko cztery punkty przewagi nad znajdującą się w strefie spadkowej Puszczą Niepołomice. Gdzie oglądać mecz z Pogonią w Szczecinie? Początek od 20:00, relacja tekstowa na GOL24 - zapraszamy!