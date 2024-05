Co trzeba zmienić w Pogoni Szczecin po klęsce w finale Fortuna Pucharu Polski? "Portowcy" znowu bez trofeum

Pogoń Szczecin przegrała w finale Pucharu Polski. Co się stało?

Kontrowersje sędziowskie. Kwiatkowski winny?

- Przegraliśmy, trudno w to uwierzyć. Tak bardzo czekaliśmy na ten dzień. Wszyscy są załamani, przepraszam za to co się stało. Drugi raz ten sam sędzia wypacza nasz mecz….taki mecz. Nie wiem jeszcze jak ale Pogoń się podniesie, na pewno. Znajdziemy oparcie w tych co kochają Pogoń - napisał po finale Pucharu Polski.