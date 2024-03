Mecz Pogoń Szczecin - Zagłębie Lubin ONLINE. "Portowcy" faworytem. Gdzie oglądać w telewizji? TRANSMISJA TV NA ŻYWO

PKO Ekstraklasa. Pogoń Szczecin - Zagłębie Lubin ONLINE

Jens Gustafsson, trener Pogoni Szczecin: - Pokazaliśmy kibicom, że robimy wszystko, by wygrywać. Oni też dają z siebie wszystko. Łączy nas silna więź i to podstawa kolejnych zwycięstw. Nie ma nic bardziej mobilizującego niż wyjście na boisko przy pełnych trybunach

Waldemar Fornalik, trener Zagłębia Lubin: - Pogoń ma świetną serię na wiosnę. Wygrywają mecz za meczem, także w rozgrywkach Pucharu Polski. Dopiero w ostatniej kolejce zremisowali w Warszawie z Legią. Jest to zespół, który ma swoją wartość w ofensywie, a w dodatku poprawili grę obronną. Trzeba jednak pamiętać o tym, że każde spotkanie wygląda inaczej. My również w ubiegły weekend wygraliśmy i poczuliśmy, że stać nas na kolejne zwycięstwo. Nie trzeba zawsze grać pięknie, aby zgarnąć pełną pulę. Jak często się mówi - faworytem na papierze będzie Pogoń, ale to jest mecz trwający 90 minut. Postaramy się nie tylko sprawić niespodziankę, ale przede wszystkim zagrać dobre spotkanie i pokusić się o zdobycie punktów