Mecz Radomiak Radom - Pogoń Szczecin. Gdzie oglądać? Transmisja, stream online. Mecz 16 lutego o godzinie 18:00

PKO Ekstraklasa. Mecz Radomiak Radom - Pogoń Szczecin. Gdzie obejrzeć w TV?

Radomiak wznowił grę najgorzej jak mógł. Z Cracovią przegrał na wyjeździe aż 0:6, kończąc mecz w dziewiątkę. Z powodu czerwonych kartek z Pogonią nie zagrają teraz Leonardo Rocha i Michał Kaput. Za żółte kartki wypadli za to Christos Donis i Luizao, natomiast urazy leczą Roberto Alves z Pedro Justiniano. Słowem, nie ma komu zagrać w środku pola.

Za Pogonią za to wymarzony początek roku. We Wrocławiu pobiła samego mistrza jesieni, Śląsk. Po zagraniu Kamila Grosickiego zwycięską bramkę zdobył Fredrik Ulvestad. Kolejne zwycięstwo potencjalnie może zbliżyć szczecinian do podium. W każdym razie na tę chwilę strata do trzeciego Lecha Poznań wynosi trzy punkty. Za kartki pauzować musi jedynie Joao Gamboa.

- Skupiamy się więc przede wszystkim na sobie, ale jedno co wiemy po meczu ze Śląskiem, to fakt, że nie możemy grać przez 90 minut tak jak we Wrocławiu i liczyć, że da nam to zwycięstwo. Musimy walczyć, mieć wysokie tempo, lepiej prezentować się z piłką - mówi przed meczem z Radomiakiem trener Pogoni Jens Gustafsson, który po stronie rywala docenił Rafała Wolskiego, określając go świetnym zawodnikiem o wysokich umiejętnościach.