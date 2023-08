Mecz Raków Częstochowa - FC Kopenhaga stream live i transmisja na żywo. Gdzie oglądać w telewizji? [22.08.2023]

Liga Mistrzów. Raków Częstochowa - FC Kopenhaga: gdzie oglądać? Kibice jednak będą mogli obejrzeć mecz w otwartej tv

Z kolei Kopenhaga w tym samym czasie rywalizowała ze Spartą Praga (0:0, 3:3, k: 5:4). Duński klub z problemami wyeliminował czeski klub po szalonym meczu, do którego potrzebne były rzuty karne, aby rozstrzygnąć kto awansuje do następnej fazy eliminacji.

Mistrz Polski z zeszłego sezonu w tegorocznych eliminacjach do Ligi Mistrzów radzi sobie zaskakująco dobrze. Zaczął od I rundy z estońską Florą Tallin (1:0, 3:0), następnie przyszła kolej na azerski Karabach Agdam (3:2, 1:1), a ostatnio uporał się w trzeciej rundzie ze wspomnianym Arisem. Teraz będzie chciał pokonać drużynę Kamila Grabary.

"Medaliki" w poprzedniej rundzie gładko rozprawili się z cypryjskim Arisem Limassol (2:1, 1:0). Tym samym podopieczni Dawida Szwargi do IV rundy eliminacyjnej Ligi Mistrzów z FC Kopenhagą będą przystępować jako wciąż niepokonana drużyna. Przypomnijmy, że poza rewanżowym starciem z Karabachem, gdzie był remis 1:1 to wszystkie spotkania Raków wygrał.

- Marzę, aby taka infrastruktura kiedyś powstała w Częstochowie. Robimy wszystko w tym kierunku. Póki co, jesteśmy na etapie projektowania, tworzenia konsensusów finansowych. Przez jakiś czas w europejskich pucharach będziemy grać w Sosnowcu

Raków Częstochowa - FC Kopenhaga. "Medaliki" grają o dużą kasę

Za dotarcie do ostatniej rundy kwalifikacji Champions League na konto Rakowa wpłynie co najmniej 5,5 mln euro z tytułu premii UEFA. W przypadku awansu do fazy grupowej najbardziej prestiżowego z pucharów - 18 mln.

Pierwszy mecz w ramach IV rundy el. LM w Sosnowcu poprowadzi sędzia Irfan Peljto z Bośni i Hercegowiny.

Przewidywane składy na mecz Raków Częstochowa - FC Kopenhaga:

Vladan Kovecević - Bogdan Racovitan, Zoran Arsenić, Milan Rundić (Adnan Kovacević?) - Fran Tudor, Gustav Berggren, Giannis Papanikolaou, Jean Carlos Silva - Władysław Koczerhin (Bartosz Nowak?), Marcin Cebula, Fabian Piasecki.