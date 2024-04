Mecz Raków Częstochowa - Górnik Zabrze online. Wielki hit Ekstraklasy z udziałem mistrza. Gdzie oglądać w telewizji? Transmisja tv na żywo

Raków Częstochowa - Górnik Zabrze ONLINE. 29. kolejka Ekstraklasy

Dawid Szwarga, trener Rakowa Częstochowa: - Gramy z zespołem, który jest najlepiej punktującą drużyną w rundzie wiosennej. To zespół, który ma jasne atuty. Naszym zadaniem będzie przygotować zawodników do tego spotkania na tyle, aby zneutralizować plusy tej drużyny i zagrać mecz na swoich warunków, czyli z dużą intensywnością i gotowością na fazy przejściowe, w których Górnik jest groźny. Wymagam od zawodników, żeby podeszli do tego spotkania jak do ostatniego pojedynku z Legią, a więc skupili się na tym, jakie mają atuty, jak mają zagrać w tym meczu oraz zaprezentowali pewność siebie i odwagę w działaniach. (cyt: wczestochowie.pl)

Górnik Zabrze jest w zupełnie innej sytuacji niż Raków. Podopieczni Jana Urbana utrzymują znakomitą formę, a ostatnia wygrana ze Śląskiem Wrocław z pewnością dodała piłkarzom pewności siebie. Czy 61-letni trener myśli o mistrzostwie? Wygrana z Rakowem Częstochowa sprawiłaby, że Górnik zrówna się punktami z Lechem Poznań, który zamyka podium.

Andrzej Orzeszek (dla TVP Sport): - Dołączyliśmy do ucieczki kolarskiej i siedzimy na kole najlepszym. Niech tak zostanie do końca. Górnik ma świetnych kibiców, znakomitego trenera. Uważam, że obecny wynik zespołu jest w ogromnej mierze zasługą Janka. Jest on trenerem, który świetnie potrafi zarządzać szatnią, ma dobry kontakt z zawodnikami, potrafi wpłynąć na zawodników. Widać, że rezerwowi dają dużo jakości. To jeden z najbardziej pasujących szkoleniowców dla Górnika. Świetny trener i znakomity człowiek. Jest byłym piłkarzem tego klubu, zdobywał tu tytuły, zostawiał serce na boisku. Uwielbiają go kibice, jest dobrze postrzegany przez wszystkich.