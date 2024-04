Mecz Wisła Kraków - Piast Gliwice online. Pierwszoligowiec w półfinale Pucharu Polski. Gdzie oglądać w telewizji? Transmisja tv na żywo

Wisła Kraków - Piast Gliwice ONLINE. Półfinał Pucharu Polski

Puchar Polski wchodzi w decydującą fazę. W pierwszym półfinale Wisła Kraków na swoim stadionie podejmie Piast Gliwice. "Biała Gwiazda" to czarny koń tych rozgrywek, gdyż to jedyny z klub z Fortuna 1. Ligi, który doszedł tak daleko. Dla ekipy z Krakowa to niepowtarzalna sytuacja, żeby zgarnąć trofeum, ale także zagrać w eliminacjach do europejskich pucharów za kilka miesięcy. Podopieczni trenera Rude nie są w dobrej formie, ale eksperci podkreślają, że Wisła w starciu z Piastem może być faworytem dzięki atutowi własnego boiska.

Albert Rude, trener Wisły Kraków: - My zrobiliśmy jednak wielką rzecz przeciwko Widzewowi, więc dlaczego nie możemy powtórzyć tego z Piastem. Zagramy o nasze marzenia, żeby być w finale. Wisła dawno w nim nie grała. To pokazuje jak trudno się w nim znaleźć. Jesteśmy podekscytowani i będziemy o niego walczyć.