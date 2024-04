Mecz Pogoń Szczecin - Wisła Kraków: gdzie oglądać finał Fortuna Pucharu Polski? Transmisja w tv oraz stream w internecie

Pogoń Szczecin - Wisła Kraków: gdzie oglądać finał Fortuna Pucharu Polski?

Dla obydwu drużyn rozgrywki krajowego pucharu to w zasadzie jedyna szansa na europejskie puchary w przyszłym sezonie. "Portowcy" w tabeli PKO Ekstraklasy zajmują dopiero siódme miejsce ze stratą ośmiu punktów do liderującej Jagiellonii Białystok. W grze o europejskie puchary drogą ligową są jeszcze również Raków Częstochowa, Legia Warszawa oraz rewelacyjnie grający Górnik Zabrze.

Podopieczni Jensa Gustafssona, więc w czwartek będą mieli podwójną motywację aby drogą pucharową zagwarantować sobie start w eliminacjach do Ligi Europy. Podobny plan bezwątpienia będą mieli piłkarze Alberta Rude'ego. Przyjezdni z Krakowa na co dzień występują w niższej klasie rozgrywkowej i z zasady nie mają żadnych szans na udział w europejskich kwalifikacjach. To dla nich również szansa, aby wejść na salony tylnymi drzwiami.