Media: Tyle Sonny Kittel zarabia w Rakowie Częstochowa. Dlaczego piłkarz z takim statusem grzeje ławkę?

Sonny Kittel - kosztowny problem Rakowa Częstochowa

Ogłoszenie transferu Kittela uznano za majstersztyk Rakowa. Ofensywnego pomocnika namówił ponoć sam właściciel klubu, Michał Świerczewski, który wybrał się na negocjacje do Hamburga. W debiucie 30-latek strzelił urokliwego gola na wagę pokonania Karabachu Agdam. Pojawiły się nawet głosy, że powinien zostać sprawdzony w reprezentacji Polski.

Po porażce z Atalantą Bergamo (0:2) trener Dawid Szwarga nie chciał skomentować rzekomej frustracji Sonny'ego Kittela. Według Bilda kontrakt do czerwca 2026 roku gwarantuje piłkarzowi 40 tys. euro co miesiąc "na rękę". To jedna z najwyższych pensji w Rakowie i potencjalnie także w ekstraklasie.

Zarobki Sonny'ego Kittela w Rakowie Częstochowa: