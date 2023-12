Mikołaj i piłkarze rozdawali prezenty. Remontady Puszczy, Radomiaka i Pogoni. Derby Dolnego Śląska dla… Śląska [RAPORT]

PKO Ekstraklasa. 19. kolejka przypada na tydzień przed świętami, więc kibice mogli spodziewać prezentów. Nie tylko z powodu obecności na meczach świętego Mikołaja, lecz także od samych zawodników. Wszystkie spotkania poprzedza minuta ciszy poświęcona pamięci Wojciecha Łazarka, byłego selekcjonera reprezentacji Polski i trenera m.in. Śląska Wrocław. Co dokładnie działo się w tych spotkaniach?

Górnik Zabrze obdarowany prezentami od Mikołaja i Warty

Ostatnią w tym roku kalendarzowym kolejkę zaczęliśmy w Zabrzu, gdzie obchodzący 75-lecie istnienia Górnik zmierzył się z Wartą Poznań. Kibice przygotowali efektowną oprawę z okazji tego święta i o dobry wynik mieli postarać się także zawodnicy Jana Urbana. A że mecz miał miejsce przed świętami, to poza Mikołajem z prezentami przyjechali także… „Zieloni” z Bogdanem Tiru na czele. W 28. minucie Lukas Podolski zagrał za krótko do Daisuke Yokoty, ale „pomógł” tutaj Rumun. Piłka odbiła się od jego pleców (myląc Adriana Lisa) i dopadł do niej Japończyk, który strzałem do pustej bramki wpisał się na listę strzelców. W ten sposób 23-letni pomocnik mógł świętować z kibicami nie tylko z powodu strzelonej bramki, lecz także po przedłużeniu kilka dni wcześniej umowie z klubem.

Na początku drugiej połowy Yokota uruchomił prostopadłym podaniem Adriana Kapralika, który najpierw uciekł Tiru, a następnie podcinką pokonał bramkarza Warty. W doliczonym czasie gry wynik ustalił Lukas Podolski mocnym uderzeniem z pola karnego przy bliższym słupku.

„Hiszpańskie” Derby Dolnego Śląska dla… Śląska

Jednym z hitów tej serii spotkań było starcie Zagłębia ze Śląskiem w Derbach. Gospodarze chcieli pokonać lidera Ekstraklasy. Tajną bronią miały być uderzenia z dystansu, ale próba Marko Poletanovicia przeleciała tuż obok spojenia, a strzał Damiana Dąbrowskiego minął słupek. Tuż przed przerwą efektownymi nożycami – po dośrodkowaniu z prawej strony – popisał się Dawid Kurminowski, ale Rafał Leszczyński nie dał się zaskoczyć.

Na mocne uderzenie ze strony gości trzeba było czekać do pierwszej akcji… drugiej odsłony. Wprowadzony z ławki Michał Rzuchowski dopadł do piłki w „szesnastce” i mocnym uderzeniem w strona dalszego (dolnego) rogu pokonał bramkarza „Miedziowych”. Później w mecz „wszedł” Erik Exposito: najpierw po jego dośrodkowaniu strzał głową Martina Konczkowskiego sparował Jasmin Burić, a na kwadrans przed końcem regulaminowego czasu gry Hiszpan zdobył swoją 14. bramkę uderzeniem z bliska, dobijając strzał (głową) Piotra Samca-Talara. Gospodarzy stać było na trafienie Juana Munosa z pola karnego, który dostał dobre podanie w Serhija Bułecy.

Puszcza Niepołomice – Jagiellonai Białystok

Prawdziwy rollercoaster emocjo przeżyli kibice Puszczy i Jagiellonii. Po niespełna dwóch kwadransach goście prowadzili różnicą trzech bramek. Do siatki trafili Bartłomiej Wdowik z rzutu wolnego (fakt: był rykoszet od muru). Później Nene najpierw wpisał się na listę strzelców po dalekim zagraniu od obrońcy, a następnie asystował przy trafieniu Jesusa Imaza, wystawiając mu piłkę do „pustaka”. Co gorsza, piłkarze Adriana Siemieńca włączyli tryb „Lech Poznań”, który kilka tygodniu temu stracił trzy bramki w meczu z meczu z... Jagiellonią. Po przerwie beniaminek nieod-Puszczał. Sygnał do ataku dał Artur Siemaszko uderzeniem z „szesnastki” w stronę dalszego rogu. „Tlen” rywalom podłączył Taras Romanczuk, który skierował piłkę do własnej bramki (gol nie został uznany) i opuścił przedwcześnie boisko po dwóch żółtych i w konsekwencji czerwonej kartce. Remis zapewnił Artur Craciun, który dwukrotnie pewnie wykorzystał rzuty karne, uderzając w lewy dolny róg.

Widzew Łódź – Pogoń Szczecin

Obie drużyny chciały zwycięstwem zakończyć rok, przerywając fatalną serię ostatnich tygodni. Widzew przegrał dwa ostatnie mecze, a Pogoń w czterech ostatnich spotkaniach remisy przedzieliły dwie porażki. W wyjściowym składzie gospodarzy debiutował 16-letni Paweł Kwiatkowski, którego nie zjadła trema i kilkakrotnie powstrzymał Kamila Grosickiego. Gospodarze wyszli na prowadzenie po bramce Frana Alvareza, który płaskim uderzeniem wykorzystał prostopadłe podanie Andrejsa Ciganiksa. W doliczonym czasie pierwszej połowy do remisu doprowadził Kamil Grosicki, który mocnym strzałem nie dał szans Henrichowi Ravasowi. Zwycięstwo „Portowcom” zapewnił po zmianie stron Efthymis Koulouris przy niewielkim, aczkolwiek kluczowym, rykoszecie od nogi Marka Hanouska. Piłka wpadła do siatki pod poprzeczką.

Radomiak Radom – Lech Poznań

Ostatnim sobotnim akcentem przedświątecznej kolejki było starcie Radomiaka Radom z Lechem Poznań. Gospodarze prowadzi od niedawna Maciej Kędziorek, który był w sztabie szkoleniowym… „Kolejorza”. Przed meczem zapowiadał coś „ekstra”. Jeżeli chodziło o emocje do samego końca, to słowa dotrzymał.

Goście mają zaskakującą tendencję do remisowania „wygranych” meczów. Tak też było w Radomiu. Zaczęło się od trafienia Niki Kivekveskiriego, który z bliska posłał piłkę do siatki po firmowym zagraniu Joela Pereiry. Po zmianie stron Portugalczyk zdobył swoją pierwszą bramkę W Ekstraklasie (w 76. występie). Dopadł do bezpańskiej futbolówki w „szesnastce”, by po ograniu rywala na zamach posłać ją pod „ladę”. Później jednak zaczęły się dziać „prezenty”: na niespełna pół godziny przed końcem spotkania z boiska wyleciał Jesper Karlstroem, a punkt uratowali Dawid Abramowicz i Leonardo Rocha w ostatniej akcji doliczonego czasu gry.

