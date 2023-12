Mistrzostwa Świata do lat 17 co roku. Możliwość dla Polski na częstszy udział w turnieju OPRAC.: Bartosz Głąb

Niemcy w finale Mistrzostw Świata do lat 17 w Indonezji. PAP/EPA

Mistrzostwa świata zawodników do lat 17 będą począwszy od sezonu 2025 rozgrywane co roku - poinformowała w piątek Międzynarodowa Federacja Piłki Nożnej (FIFA). Może to być szansa, by reprezentacja Polski w tej kategorii wiekowej częściej rywalizowała na wielkim turnieju.