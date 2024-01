MŚ 2034. Arabia Saudyjska pokazała projekt jednego ze stadionów na mistrzostwa świata w 2034 roku. Pierwszy taki obiekt w historii

MŚ 2034. Arabia Saudyjska pokazała projekt stadiony. Trzeba przyznać, że robi wrażenie

Po mistrzostwach świata w Katarze w 2022 roku wydawało się już, że turniej będzie się odbywał o normalnej porze latem. Jednak wszystko wskazuje, że po raz kolejny doczekamy się zimowego mundialu. Arabia Saudyjska pod koniec października została nominowana do zorganizowania najważniejszej imprezy piłkarskiej na świecie w 2034 roku. Saudyjczycy nie mają zamiaru próżnować i już teraz zapowiadają olbrzymie inwestycje, które sprawią, że mundial stanie się najlepszy w historii.

Jakie są plany? A no jak ujawnia angielskie "The Guardian" organizatorzy będą chcieli zbudować jeszcze jeden stadion, tym razem na obrzeżach Rijadu. Co ciekawe... obiekt ma stanąć na 200-metrowym klifie, a jego pojemność ma wynosić ok. 45 tysięcy kibiców. Stadion, który będzie nosić imię księcia Arabii Saudyjskiej - Mohammeda bin Salama ma być jednym z najnowocześniejszych obiektów we współczesnej piłce nożnej, choć warto dodać, że do kolosów w porównaniu z największymi stadionami to będzie mu daleko.