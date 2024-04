Tak żyje Cristiano Ronaldo w Arabii Saudyjskiej. Rodzina, apartament i zarobki portugalskiego gwiazdora

Cristiano Ronaldo prywatnie

Zawodnik saudyjskiego Al Nassr może liczyć na zarobki rzędu 200 mln euro rocznie , co uplasuje go na pozycji lidera wśród najlepiej zarabiających piłkarzy na świecie.

Szejkowie w Arabii Saudyjskiej niedawno postanowili wejść na grubo w świat piłki nożnej. Za ambasadora wzięli sobie Cristiano Ronaldo , który był pierwszym piłkarzem ze ścisłego topu, który przeniósł się do tego kraju. Portugalczyk wciąż sobie to zadanie mocno do serca, gdyż na każdym kroku wypowiada się w samych superlatywach o lidze saudyjskiej jak i całym kraju.

Życie w Arabii Saudyjskiej

W Arabii Saudyjskiej z pewnością nie jest krajem dla ludzi, którzy lubią chłód. Średnia temperatura roczna w kraju wynosi 32°C. Natomiast roczna ilość opadów to 44 mm, co sprawia, że jest jednym z najbardziej suchych krajów na świecie. Temperatura powietrza w czasie polskiego lata wynosi grubo ponad 40°C, a zimą spada do około 20°C. Jednak to też zależy od lokalizacji, gdyż Arabia Saudyjska jest ponad 6 razy większa od Polski. Pustynny klimat sprawia, że w nocy temperatura spada bardzo gwałtownie.