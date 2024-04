Najlepsi polscy strzelcy w topowych ligach Europy. Jakub Piotrowski goni Roberta Lewandowskiego. 35-letni Kamil Grosicki nie odpuszcza

Jakub Piotrowski robi furorę w Bułgarii. Kamil Grosicki na podium klasyfikacji

Jakub Piotrowski w środę zdobył swoją 10. bramkę w lidze bułgarskiej i tylko jedno trafienie dzieli go od lidera klasyfikacji strzelców tych rozgrywek. Jeszcze do niedawna 26-latek był postrzegany jak typowa "szóstka", której rolą jest rozbijanie akcji rywala, ale w efbet Liga Polak bardzo się rozwinął. Obecnie dysponuje bardzo dobrym uderzeniem z dystansu, świetnym przeglądem pola i odpowiednią agresją przy odbiorze piłki. Przekonali się o tym Estończycy i Walijczycy w barażach Euro 2024.

Najlepszych polskich strzelców w topowych ligach jest aż trzech. Najwyżej stawiamy jednak Roberta Lewandowskiego, który na swoim koncie ma 13 ligowych bramek. Do tego kapitan reprezentacji Polski dorzucił aż osiem asyst, co sprawia, że "Lewy" jest drugim najlepszym podającym w La Liga. Tyle samo trafień w lidze tureckiej mają także Krzysztof Piątek i Adam Buksa, którzy wracają do dobrej formy nad Bosforem.