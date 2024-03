Najlepsze transfery w PKO Ekstraklasie. Ranking TOP 5 zimowego okienka

Transfery w PKO Ekstraklasie. Który był najlepszy?

Największą aktywność na rynku wykazał Ruch Chorzów. Beniaminek niepewny utrzymania pozyskał ośmiu nowych zawodników. Siedmiu ściągnął Radomiak Radom. Sześciu przyszło do Rakowa Częstochowa, pięciu do zamykającego tabelę ŁKS Łódź.

W zimowym okienku transferowym, zamkniętym wraz z końcem lutego, w całej PKO Ekstraklasie doszło do 56 ruchów. Tylko trzy kluby zrezygnowały z jakichkolwiek ruchów. To Lech Poznań, Pogoń Szczecin oraz Zagłębie Lubin.

5 najlepszych transferów w PKO Ekstraklasie

Co przed nami? Być może jeszcze coś się wydarzy. Kadry niektórych klubów nie zostały zamknięte. Pole manewru jest jednak wyjątkowo ograniczone, bo przepisy pozwalają jedynie podpisywać piłkarzy bez kontraktów. Na zapleczu zadziała tak choćby Lechia Gdańsk. Z wolnego transferu dołączy do niej Ukrainiec Bohdan Wjunnyk występujący do niedawna w Szachtarze Donieck.