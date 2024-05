Niepełnosprawny Paweł z Krakowa udzielił pierwszego wywiadu po spotkaniu z gwiazdą Realu Madryt. Wzruszające słowa

Młody niepełnosprawny kibic z Polski po spotkaniu z Viniciusem. Wzruszające słowa

W rozmowie, którą przeprowadził dziennikarz WP Sportowe Fakty Maciej Kmita nie zabrakło wzruszających, poruszających słów od bohatera ostatniego weekendu. Paweł z Krakowa , cierpiący na mózgowe porażenie dziecięce poleciał na zaproszenie gwiazdy Realu Madryt - Viniciusa Juniora do stolicy Hiszpanii i wraz z rodziną obejrzał spotkanie z Cadiz (3:0) na Santiago Bernabeu, a potem spotkał się ze swoim brazylijskim ulubieńcem. Teraz w rozmowie z redaktorem zdradził, co tak naprawdę czuł. Padło dużo wzruszających słów. Trudno powstrzymać łzy w takim momencie!

- Rozmowa została opublikowana we wtorek późnym popołudniem, a wieczorem zadzwonił do nas Rafael, że... Vinicius zaprosił mnie do Madrytu i na mecz! To wtedy, w tej wielkiej radości i w tych wielkich emocjach zaśpiewałem hymn - mówił dla WP Sportowe Fakty Paweł.

- Byłem w pełni świadomy tego, że Vini może nie mieć dla mnie czasu. Nasz klub ma teraz bardzo ważny okres - w środę Real gra o awans do finału Ligi Mistrzów. Wiedziałem o tym, że Vini może mieć inne zajęcia. Samo to, że byłem na Bernabeu, w dodatku na wygranym przez Real meczu, było dla mnie wspaniałym doświadczeniem - opowiadał dalej Paweł.

Jeszcze bardziej emocjonalna reakcja samego Pawła, jak i jego mamy Edyty miała miejsce w niedzielę dzień po meczu z Cadiz, kiedy doszło do spotkania z Viniciusem. Kobieta nie mogła ukryć emocji, że jej syn spełnił swoje największe marzenie. - Gdy zobaczyłam go w drzwiach, to... Jak jestem stara, tak nie przeżyłam takich emocji! - wspominała dla polskiego portalu.