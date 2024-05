Mecz Real - Bayern gwoździem do trumny dla Szymona Marciniaka? Oto możliwa kara dla najlepszego polskiego arbitra

Amerykanka była jednak zaskoczona takim obrotem spraw, gdyż polska ekipa już nie raz udowodniła swoją wartość i spokój w podobnych sytuacjach. Marciniak i jego partnerzy bowiem byli już po finale Ligi Mistrzów w 2023 roku oraz mistrzostw świata w 2022 roku. Zwłaszcza mecz Argentyna - Francja (3:3, k:4:2) w Katarze został po profesorsku przez niego poprowadzony i jest traktowany dla innych sędziów jako wzór dobrego spotkania. Tutaj opanowanie Marciniaka go lekko zgubiło.

- Sędzia zaakceptował tę rekomendację i odgwizdał spalonego, zamiast powiedzieć "dziękuję, widzę cię, ale poczekam z gwizdkiem na koniec akcji". I to jest bardzo zaskakujące. To nie jest jedna z najlepszych ekip sędziowskich w Europie, ona jest uważana za najlepszą w Europie. Ta polska ekipa dopiero co sędziowała finał Ligi Mistrzów i finał mistrzostw świata. Zarówno decyzja liniowego, jak i sędziego głównego była zaskakująca. To nie był dobry dzień dla nich - wyjaśniła.