Niepokonany Bayer Leverkusen uniknął porażki z Borussią Dortmund. Ratunkowy gol w 97 minucie

Borussia Dortmund - Bayer Leverkusen 1:1. Skrót meczu

Gospodarze, którzy we wtorek awansowali do półfinału Ligi Mistrzów, prowadzili od 81. minuty po trafieniu Niclasa Fuellkruga. Wyrównał w siódmej minucie doliczonego przez arbitra czasu gry Chorwat Josip Stanisic .

W niedzielę w Dortmundzie przedłużył udaną passę do 45 meczów, z których 38 wygrał, choć nie po raz pierwszy wydawało się, że imponująca seria dobiegnie końca.

Później nastąpiła niesamowita seria spotkań bez porażki w Bundeslidze, Pucharze Niemiec i Lidze Europy, z których 38 Bayer wygrał. Pod wodzą hiszpańskiego trenera Xabiego Alonso sięgnął po raz pierwszy po mistrzostwo kraju, a także awansował do finału pucharu i jest już w półfinale drugiego pod względem prestiżu rozgrywek pod egidą UEFA.

"Chcemy kontynuować nasz marsz bez porażki. Być niepokonanym przez cały sezon to jest teraz nasz cel " - przyznał szwajcarski kapitan "Aptekarzy" Granit Xhaka i dodał: "Zremisowaliśmy w końcówce, ale zasłużyliśmy na ten punkt".

Piłkarze Bayernu, którzy stracili tytuł po 11 latach, w sobotę pokonali na wyjeździe Union Berlin 5:1.

Dwie bramki strzelił rozgrywający swój 400. mecz w Bundeslidze Thomas Mueller, a po jednej Leon Goretzka, Anglik Harry Kane i reprezentant młodzieżowej kadry Francji Mathys Tel. Gospodarze odpowiedzieli tylko jednym trafieniem - w 90. minucie bramkę zdobył Belg Yorbe Vertessen.

Kane powiększył zdobycz w obecnym sezonie Bundesligi do 33 goli, ale szansa na wyrównanie rekordu Roberta Lewandowskiego jest coraz mniejsza. Polski napastnik w edycji 2020/21 zdobył 41 bramek. Bayernowi, który w środę awansował do półfinału Champions League, pozostały do końca rozgrywek tylko cztery mecze, więc Anglik musiałby w każdym zdobyć średnio po dwa gole. PAP