Oficjalnie: Dawid Szulczek po sezonie odchodzi z Warty Poznań. Klub nie dogadał się ze szkoleniowcem w kwestii nowego kontraktu

Dawid Szulczek opuszcza Wartę Poznań. Jaki następny kierunek?

Trener w klubie ze stolicy Wielkopolski jest od listopada 2021 roku, kiedy zastąpił na tym stanowisku Piotra Tworka. Od tamtego czasu wyprowadził go ze strefy spadkowej i zakończył rozgrywki na 11. miejscu w tabeli. Rok później "Warciarze" pod jego wodzą zajęli ósmą pozycję. Teraz szkoleniowiec znowu jest na dobrej drodze do tego, by jego zespół osiągnął cel i pozostał w najwyższej klasie rozgrywkowej na kolejny sezon.