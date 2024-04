Górnik Zabrze zrobił interes życia. Media: Tyle zapłacili za swojego gwiazdora

Zawodnik zabrzańskiego klubu dołączył do drużyny na początku lipca ubiegłego roku z niemieckiego Hanoweru za - uwaga - 40 tysięcy euro. - To szokująco niska cena w stosunku do tego, co daje na boisku skrzydłowy Górnika - przyznał redaktor, który ujawnił wydaną kwotę za gwiazdora.