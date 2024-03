Ostatni trening reprezentacji Polski przed meczem z Estonią w barażach o awans do Euro 2024

Reprezentacja Polski przed meczem z Estonią. Ostatni trening przed niezwykle ważnym spotkaniem

Już tylko doba została do miejmy nadzieję pierwszego z dwóch meczów barażowych, których stawką jest awans do finałów Euro 2024 w Niemczech. Piłkarze reprezentacji Polski w środę o godzinie 17:00 wybiegli na murawę PGE Narodowego na ostatnią jednostkę treningową przed rywalizacją z Estonią .

Wszyscy dostępni na ostatni trening reprezentacji Polski przed spotkaniem z Estonią

Szkoleniowiec "Biało-Czerwonych" zakomunikował także, wszyscy zawodnicy są zdrowi i dostępni do gry. Początkowo nie było wiadomo, czy uraz Pawła Dawidowicza nie wykluczy go ze zgrupowania, jednak według sztabu, zawodnik Hellasu jest do pełnej dyspozycji.