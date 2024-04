Otwarta sprzedaż biletów na finał Pucharu Polski, czyli mecz Pogoń Szczecin - Wisła Kraków. Ceny i harmonogram

Bilety na finał Pucharu Polski. Ilu kibiców obejrzy mecz Pogoń - Wisła?

Ceny biletów na finał Pucharu Polski

PZPN w otwartej sprzedaży szuka chętnych kibiców przede wszystkimi na sektory: od G1 do G4 i od G35 do G37 oraz od G17 do G22, D11 i D12, a także od C1 do C4 włącznie. Wszystkie bilety na wymienione sektory kosztują po 120 złotych.

Póki co nie ma informacji czy bilety będą sprzedawane również na sektory buforowe, w tańszej wersji czyli po 80 zł. O to we wniosku do PZPN apelowała już Pogoń, która namawia kibiców chcących udać się na sektory neutralne, by kupowali bilety bliżej trybuny za bramką od strony al. Księcia Józefa Poniatowskiego.