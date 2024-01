Paulina Baranowska z wielkim wyróżnieniem. Polska sędzia będzie asystentką w meczu Al Nassr z Interem Miami

Paulina Baranowska jest najlepszą polską sędzią piłkarską. W 2022 roku była asystentką w finale piłkarskich mistrzostw Europy kobiet, w którym Angielki pokonały po dogrywce Niemki 2:1. W tamtym spotkaniu główną arbiter była Kateryna Monzul z Ukrainy.

Teraz dobra praca Polki po raz kolejny została nagrodzona. Będzie asystentką w meczu towarzyskiego turnieju Riyadh Season Cup rozgrywanego w Arabii Saudyjskiej. Jednak na ten sparing będą zwrócone oczy całego piłkarskiego świata. Al Nassr Rijad z Cristiano Ronaldo w składzie zmierzy się z Interem Miami, w który występują Lionel Messi, Jordi Alba, Sergio Busquets i niedawno dołączył jeszcze Luis Suarez.

- To naturalne, że bardzo się ucieszyłam z tej nominacji. Możliwość obserwowania Messiego i Ronaldo z bliska to duża przyjemność, bowiem są wybitnymi sportowcami. Jednak do samego meczu podchodzę "na chłodno". Mam w tym spotkaniu swoją pracę do wykonania. Gdy zaczyna się mecz, dla sędziego nie ma takiego znaczenia, kto biega po boisku. Musi koncentrować się na tym, żeby swoją pracę wykonać jak najlepiej - powiedziała w wywiadzie dla portalu Łączy Nas Piłka.