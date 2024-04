Piękny gest Josue. Oddał karnego Maciejowi Rosołkowi, którego nazwisko kibice Legii Warszawa skandowali po meczu Jacek Czaplewski

Maciej Rosołek to chyba najbardziej nielubiany piłkarz obecnej Legii Warszawa. Słusznie czy nie - regularnie zbiera od kibiców burę za to co robi na boisku. W niedzielnym meczu ze Stalą Mielec (3:1) niesamowicie podbudował go mentalnie Josue, oddając karnego. Zmiennik ustalił wynik, a potem usłyszał swoje nazwisko skandowane z wypełnionego sektora gości.