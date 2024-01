Piłkarze Legii Warszawa poprosili kibiców o rekordowy wyjazd. Ponad cztery tysiące na meczu z Ruchem Chorzów na Stadionie Śląskim?

Mecz Ruch - Legia. Rekordowy wyjazd kibiców

- Siemanko, my już zaczęliśmy przygotowania do nowego sezonu. Widzimy się w nowy rok. Dostaliśmy bardzo dużą pulę biletów, tak że liczymy bardzo mocno na wasze wsparcie, no i że uda się pobić rekord wyjazdowy - powiedział do kamery Bartosz Kapustka.

- Jazda! - dodał krótko Ryoya Morishita.

Co ciekawe, do czwartku 19 stycznia Ruch sprzedał przeszło 14 tys. biletów na mecz z Legią. W całej puli jest ich 40,8 tys.