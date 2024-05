Mecz Stal Mielec - Pogoń Szczecin online. "Portowcy" marzą o europejskich pucharach! Gdzie oglądać w telewizji? Transmisja tv na żywo

- Wszystko ma swój początek i ma swój koniec. Z perspektywy sezonu był on długi. Meczów było sporo. Można powiedzieć, że nasze statystyki meczów domowych są bardzo pozytywne. Wiele meczów tutaj wygraliśmy. Jeśli nie wygrywaliśmy, to remisowaliśmy. Nasz dorobek w dużej mierze został zdobyty grając na własnym boisku - opowiada szkoleniowiec Stali. - Wszyscy zawodnicy są do mojej dyspozycji. Nasza kadra liczy 24 piłkarzy z pola i 4 bramkarzy. Nikt nie pauzuje za kartki. Wypełniliśmy limit młodzieżowca i mogę korzystać z pełnej kadry - tłumaczył Kamil Kiereś, trener Stali Mielec (cyt. pogonsportnet.pl)