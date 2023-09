Piłkarze Legii Warszawa wspierali swojego klubowego kolegę Pawła Wszołka podczas występu z Wyspami Owczymi na PGE Narodowym

Wsparcie piłkarzy Legii dla Pawła Wszołka w reprezentacji Polski

Niewątpliwie do pozytywnych obrazków czwartkowego spotkania z Wyspami Owczymi możemy zaliczyć to czego doświadczył 31-letni skrzydłowy Legii Warszawa - Paweł Wszołek . Piłkarz na placu gry pojawił się dokładnie w 46. minucie meczu. Od tego czasu jego klubowi koledzy masowo zaczęli zamieszczać zdjęcia ze spotkania w mediach społecznościowych. Niektórzy słowa wsparcia dla członka "legijnej rodziny" przesłali prosto z trybun Stadionu Narodowego, a niektórzy sprzed telewizora.

Z perspektywy trybun mecz oglądali tacy piłkarze "Wojskowych" jak m.in. Igor Strzałek, Bartosz Kapustka oraz nowy nabytek stołecznej drużyny Steve Kapuadi. Z kolei sprzed telewizora Wszołka dopingowali Maciej Rosołek oraz Ramił Mustafajew.

Dodatkowo bez wątpienia to co działo się na PGE Narodowym śledził kapitan Legii Warszawa - Josue, który w ostatniej kolejce PKO Ekstraklasy po meczu z Widzewem Łódź świętował z 31-latkiem powołanie do reprezentacji wysłane w ostatniej chwili przez Fernando Santosa.