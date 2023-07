Piotr Rutkowski wskazał przewagę Lecha Poznań nad Legią i Rakowem w walce o mistrzostwo. "Doświadczenie, stabilna kadra"

Piotr Rutkowski o Lechu Poznań: Nie widzimy naszego sufitu

Lech rok temu świętował zdobycie mistrzostwa, a niedawno cieszył się z dotarcia do ćwierćfinału Ligi Konferencji. Teraz w jednym sezonie chciałby równie dobrze wypaść na obu frontach. Dlatego ściągnął czterech jakościowych zawodników. Najdroższy z nich, Ali Gholizadeh, kosztował ponoć 1,8 mln euro. - Stać nas na to, żeby sprowadzać droższych piłkarzy z większych lig. Rośniemy dalej. Trzy-cztery ostatnie lata były naprawdę dobre. Krzywa pod kątem rozwoju idzie w górę. Mam nadzieję, że będzie stabilizacja wynikowa. Potencjał Lecha jest ogromny, dlatego nie widzimy naszego "sufitu" - podkreślił Rutkowski w rozmowie z prowadzącymi magazyn Canal+ Sport.

Czym według prezesa Lech przewyższa głównych konkurentów w walce o tytuł? - Doświadczeniem - stwierdził Rutkowski. - Zdobyliśmy je w zeszłym sezonie. Łączenie gry na trzech albo dwóch frontach to jest coś, co nam się bardzo dobrze udało, a to naprawdę nie jest łatwe. W tym widzi naszą przewagę. Do tego dochodzi stabilizacja kadrowa.