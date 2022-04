PKO Ekstraklasa. Cracovia lepsza na śniegu od Stali. Asysta sezonu Rivaldinho, dyskusyjny rzut karny dla Pasów

W zimowym anturażu przyszło grać obu zespołom. Przy pruszącym śniegu i temperaturze bliskiej 0 stopni Celsjusza. Murawa była przykryta cienką warstwą śniegu. Często w ostatnich latach na Treningu Noworocznym były o wiele lepsze warunki do gry. Warunki niczym z końca grudnia, a nie z wiosny. Niknące w śniegu linie i na szczęście widoczna pomarańczowa piłka.

Cracovii widmo spadku nie zagląda jeszcze w oczy, to drużyna środka tabeli, ale ponieważ ostatnio bardzo słabo punktowała – tylko dwa „oczka” w ostatnich pięciu meczach, musiała pokusić się wreszcie o jakąś zdobycz.

Trener Jacek Zieliński nieco przemeblował skład. W bramce wystąpił Lukas Hrosso, po raz pierwszy u tego szkoleniowca, który do tej pory ufał Karolowi Niemczyckiemu. Zieliński znalazł też miejsce dla Davida Jablonsky’ego w trójce obrońców, na wahadło przesuwając Cornela Rapę. Z kolei w środku pola nie znalazło się miejsce dla Pellego van Amersfoorta, który notabene obchodził w piątek 26 urodziny. Szkoleniowiec pokazał, że nie ma „świętych krów” i posadził zawodzącego ostatnio Holendra na ławce rezerwowych.