PKO Ekstraklasa. Czarne chmury nad trenerem Lecha Poznań Johnem van den Bromem. Dojdzie do zmiany trenera? Czy wróci Maciej Skorża?

PKO Ekstraklasa. Duże rozczarowanie: tak można podsumować rundę jesienną w wykonaniu Lecha Poznań. Oczywiście jeszcze przed "Kolejorzem" cztery mecze, jednak już można mówić, że pierwsza część sezonu to duży zawód. Drużyna nie punktuje z teoretycznie słabszymi rywalami, bardzo źle wygląda w obronie, a trener ma do dyspozycji najdroższą kadrę w historii klubu. Co jest nie tak z Lechem Poznań i czy dojdzie do zmiany trenera?

Co z Johnem van den Bromem? Kibice Lecha są zdenerwowani

Lech zawsze gra o najwyższe cele. W tym sezonie drużyna "Kolejorza" miała ponownie zakwalifikować się do europejskich pucharów i nawiązać do poprzedniego bardzo udanego sezonu w Lidze Konferencji. Już w połowie sierpnia cele musiały zostać zmienione. Niespodziewana porażka ze Spartakiem Trnawą w 3. kolejce eliminacji LKE oznaczała, że Lech miał się skupić wyłącznie na lidze i Pucharze Polski. Kilka pierwszych kolejek sezonu pokazały, że Lech rzeczywiście może być pretendentem do mistrzostwa. Raków i Legia muszą dzielić grę w Ekstraklasie z występami w europejskich pucharach, Pogoń miała duży kryzys, więc to "Kolejorz" wydawał się naturalnym faworytem. Niespodziewanie jednak z formą wystrzelili Śląsk Wrocław i Jagiellonia.

Najdroższa kadra, doświadczony trener, zespół głodny mistrzostwa

Ostatnie mecze Lecha pokazały, że drużyna poprawiła grę w obronie. To co było bolączką od początku, a więc granie na zero z tyłu, wydawało się, że zostanie wkrótce normą. Od początku sezonu do końca października (17 spotkań) Lech tylko dwa razy zanotował czyste konto. W ostatnich meczach to się poprawiło, bo piłkarze "Kolejorza" nie stracili bramki przeciwko Zawiszy Bydgoszcz, Ruchowi i Legii Warszawa.

Okazuje się, że tamte mecze nie oznaczały progresu, a Lech cały czas ma problem z defensywą. Widzew całkowicie wypunktował w tej kwestii piłkarzy z Poznania. Wystarczyły dwie szybkie kontry i jedno zagarnie po rzucie wolnym, kiedy błąd popełnił duet stoperów: Antonio Milić - Miha Blazić.

Lech zajmuje dopiero 13. miejsce w tabeli pod względem straconych bramek. Ofensywa wygląda jednak bardzo dobrze: tylko Jagiellonia i Raków strzelili więcej, natomiast to nie zmienia faktu, że stracone gole przekładają się na słabsze wyniki Lecha. W ostatnich pięciu meczach ligowych, Lech wygrał tylko raz: z Ruchem Chorzów na początku listopada. Upadła też twierdza, z Widzewem bowiem "Kolejorz" zanotował pierwszą domową porażkę w sezonie.

- Co mogę dzisiaj powiedzieć? To jest kolejna niepotrzebna porażka. Nie widzę progresu w grze mojej drużyny. Jeśli przegrywamy w takim stylu, to nie można doszukiwać się wzrostu formy - skwitował na pomeczowej konferencji John van den Brom.

I wydaje się, że to jest najbardziej niezrozumiałe. Drużyna w tamtym sezonie w lidze radziła sobie przyzwoicie, co prawda na początku wiosny wypisała się z walki o mistrzostwo, ale trenera broniły wyniki w Lidze Konferencji. W tym sezonie została rywalizacja tylko ligowa, ale wydaje się, że jeśli nie zacznie szybko punktować, to "Kolejorz" ponownie marzenia o mistrzostwie będzie mógł odłożyć na kolejny sezon.

Kibice zarzucają trenerowi van den Bromowi, że nie widać progresu, a ma kadrę, która była budowana pod walkę na trzech frontach. Gotowi do gry są już Dino Hotić, który od końca września leczył uraz, oraz przede wszystkim Ali Golizadeh, a więc najdroższy zawodnik w historii Ekstraklasy. Dodatkowo wkrótce wróci Bartosz Salamon, piłkarz, który jest zawieszony od kwietnia. Być może pojawi się w ostatnim meczu Lecha z Radomiakiem. Przed Lechem cztery spotkania w tym roku kalendarzowym: z Koroną, Arką w Pucharze Polski, Piastem i Radomiakiem. Wydaje się, że będą to kluczowe mecze dla przyszłości Johna van den Broma. Dodajmy, że wkrótce wolnym szkoleniowcem będzie Maciej Skorża, który z końcem roku rozstanie się z Urawą Red Diamonds. Czy więc kibice doczekają się wielkiego powrotu? Wkrótce się okaże.

PKO EKSTRAKLASA w GOL24

Wideo Wywiad z Michałem Probierzem, selekcjonerem polskiej reprezentacji