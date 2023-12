PKO Ekstraklasa. Dawid Szwarga, trener Rakowa Częstochowa wierzy w swojego kluczowego piłkarza. "Będzie na wyższym poziomie"

Sonny Kittel odblokuje się w Rakowie Częstochowa?

- Wydaję mi się, że Sonny nie spodziewał się też czego my tutaj od niego oczekujemy. Jestem przekonany, że to kolejne pół roku w Rakowie na dużo wyższym poziomie. Jestem sto procent przekonany

Jeden przebłysk w Europie i koniec? Co z tym Kittelem?

Do tej pory najbardziej Niemiec częstochowskim kibicom dał się zapamiętać głównie z przepięknej bramki strzelonej z Karabachem Agdam w II rundzie eliminacji do Ligi Mistrzów na początku sezonu. Zagrał wtedy tylko dziewięć minut, ale to mu wystarczyło, aby wprowadzić Raków do następnej rundy kwalifikacji.