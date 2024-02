PKO Ekstraklasa. Jagiellonia Białystok nowym liderem, Śląsk Wrocław przegrał pierwszy raz od sierpnia

PKO Ekstraklasa. Śląsk przegrał z Pogonią, skandal z kibicami

W końcówce meczu doszło do skandalicznego wydarzenia. Sędzia Szymon Marciniak musiał na chwilę przerwać zawody. Chwilę wcześniej bramkarz Pogoni Valentin Cojocaru został trafiony plastikową butelką rzuconą z trybun. Po wznowieniu gry wynik już się nie zmienił.

Jedne źródła zaliczają gola Ulvestadowi, inne - pechowemu piłkarzowi Śląska. Jeśli potwierdzi się ta druga wersja, to - jak podano w TVP Sport - jest to tysięczny samobójczy gol w historii polskiej ekstraklasy.

Dwie minuty później "Portowcy" dopięli swego. Obrona gospodarzy popełniła błąd przy wyprowadzeniu piłki, która trafiła pod nogi Kamila Grosickiego. Ten zagrał w pole karne do Fredrika Ulvestada - Norweg uderzył, a obrońca gospodarzy Patryk Janasik tak interweniował, że piłka... wturlała się do siatki.

Spotkanie we Wrocławiu, szczególnie w drugiej połowie, dostarczyło sporo emocji. Obie drużyny miały swoje okazje. W 70. minucie Pogoń była bliska objęcia prowadzenia, ale po strzale Efthymisa Koulourisa i interwencji bramkarza Rafała Leszczyńskiego piłka trafiła w słupek.

Dla Śląska to trzecia porażka w obecnym sezonie ekstraklasy, a pierwsza od 12 sierpnia. W efekcie wrocławianie stracili pozycję lidera na rzecz Jagiellonii - oba zespoły zgromadziły po 41 punktów. Pogoń jest piąta - 33.

PKO Ekstraklasa. Jagiellonia wskoczyła na fotel lidera

Jedyne trafienie dla Widzewa zaliczył - w 11. minucie na 1:1 - uderzeniem głową Bartłomiej Pawłowski, który niedawno przedłużył kontrakt, a po odejściu do Ruchu Chorzów Patryka Stępińskiego został kapitanem łódzkiej drużyny.

Sytuacja Widzewa staje się coraz trudniejsza. To czwarta z rzędu porażka utytułowanego klubu, który musi sobie radzić już bez jednego z najlepszych bramkarzy ekstraklasy Słowaka Henricha Ravasa (przeszedł do New England Revolution).