PKO Ekstraklasa. Jagiellonia Białystok wznowiła treningi. Na obóz poleci do Turcji

PKO Ekstraklasa. Jagiellonia Białystok wróciła do treningów

Przez blisko dwa tygodnie piłkarze Jagiellonii będą trenować w Białymstoku ; w swoim ośrodku treningowym dysponują boiskiem pod specjalnym balonem, co uniezależnia ich od warunków atmosferycznych. Planują też rozegrać sparing z pierwszoligowym Motorem Lublin.

Ma on zwiększyć rywalizację w defensywie, w związku z odejściem do Arisu Limasssol Miłosza Matysika . Na pierwszych zajęciach, w czasie których zawodnicy przechodzili testy, był też m.in. pomocnik Jarosław Kubicki, który na początku listopada doznał poważnej kontuzji stawu skokowego.

PKO Ekstraklasa. Jagiellonia Białystok na obóz poleci do Turcji

Na 20 stycznia został zaplanowany wylot drużyny na 12-dniowe zgrupowanie do tureckiego Belek; Jagiellonia od kilku lat tam organizuje zimowe zgrupowanie. Będzie to główna faza przygotowań do kluczowej części sezonu, w którym białostoczanie będą walczyć o czołowe pozycje w ekstraklasie.