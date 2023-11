PKO Ekstraklasa. Jan Urban, trener Górnika Zabrze: Dwoma meczami zawaliliśmy rundę jesienną

Jego zdaniem byłoby niezręczne, gdyby dyrektor negocjował warunki kontraktów z zawodnikami wiedząc, że sam odchodzi. Nie ukrywał, że w klubie jest "drobny poślizg finansowy".

- Ale to nie jest coś, co powinno martwić. Piłkarze grają, jeżdżą na mecze. Robimy wszystko, co w naszej mocy, by finanse ustabilizować - podkreślił Matysek. (PAP)