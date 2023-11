PKO Ekstraklasa. Kosta Runjaić: Wygramy z Wartą Poznań dla "Żylety", która będzie obchodziła 50-lecie

Legia w 14 meczach zdobyła 24 punkty i zajmuje szóste miejsce w lidze. Do prowadzącego Śląska traci aż dziewięć punktów, choć wrocławianie rozegrali o jedno spotkanie więcej.

- Chciałbym zdobyć komplet punktów w najbliższych meczach. Wiemy jednak, że do tej pory w rozgrywkach Ekstraklasy nie prezentowaliśmy się tak, jak należy. Sami sprezentowaliśmy sobie taką sytuację i teraz sami musimy się z niej wydźwignąć. Najgorszy był dla nas październik, który będzie ciągnął się za nami do końca sezonu. Mam nadzieję, że zwieńczymy jednak sukcesem etap, w którym to my będziemy gonić czołówkę. Wyciągnęliśmy lekcje, co widać po postawie drużyny. Liczę na to, że nasza defensywa będzie prezentowała się tak dobrze, jak miało to miejsce w ostatnich tygodniach. Musimy popracować jeszcze nad przebojowością w ataku i większą skutecznością pod polem karnym - oznajmił Runjaić.