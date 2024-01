PKO Ekstraklasa. Liga wróci do Telewizji Publicznej? Zapowiedzi dobrze rokują

PKO Ekstraklasa. Kibice zdani na oglądanie ligi tylko w Canal+

Po kilkuletniej stagnacji, obecnie wydaje się, że PKO Ekstraklasa powoli ruszyła do przodu. Jesienią kluby wielokrotnie wypełniały stadiony, co w poprzednich latach było niemal niemożliwe. Dodatkowo dwa polskie kluby zakwalifikowały się do faz grupowych europejskich pucharów. Legia Warszawa nawet wiosną będzie kontynuować swoją przygodę w Lidze Konferencji.

Jednak obecnie jeśli kibic nie może udać się na stadion, jest zmuszony do posiadania w swojej ofercie kanałów Canal+, które jako jedyne umożliwiają oglądanie rozgrywek PKO Ekstraklasy. Do końca poprzedniego sezonu, jeden mecz w każdej kolejce można było oglądać w Telewizji Publicznej, jednak od lipca 2023 roku publiczny nadawca nie może porozumieć się w sprawie kontynuowania współpracy.