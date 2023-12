PKO Ekstraklasa. Maciej Kędziorek rozpoczął staż w klubie włoskiej Serie A

Rok w PKO Ekstraklasie już prawie dobiegł końca. Jednak jednym z tych, którym wciąż mało pracy jest obecny szkoleniowiec Radomiaka - Maciej Kędziorek. W poniedziałek 18 grudnia trener poleciał do Włoch rozpocząć tygodniowy staż we Frosinone Calcio , występującym na poziomie Serie A.

Beniaminek obecnie zajmuje 13. miejsce w tabeli z przewagą 7 punktów nad strefą spadkową. Szkoleniowcem włoskiej drużyny jest Eusebio Di Francesco, który w przeszłości prowadził między innymi AS Romę, czy Sampdorie. Dla polskiego trenera zobaczenie jak funkcjonuje klub włoskiej Serie A będzie znakomitym doświadczeniem, które na pewno zaprocentuje w przyszłości. Już we wtorek 19 grudnia Frosinone zagra wyjazdowy mecz w Pucharze Włoch przeciwko Napoli, a w weekend na własnym obiekcie podejmie Juventus. Zapowiada się zatem, że dla 43-letniego szkoleniowca Radomiaka będzie to tydzień pełen wrażeń.