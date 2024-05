Nagranie z nowym trenerem Lecha Poznań kiedyś było hitem internetu. Niels Frederiksen napisał na tablicy "Atakujcie"

Nieoficjalnie: Niels Frederiksen nowym trenerem Lecha Poznań

Okazuje się, że Frederiksenw przeszłości stosował czasami niekonwencjonalne metody podczas meczów. W 2021 roku był hitem internetu, kiedy na tabliczce napisał "keep atacking" (atakujcie), aby zmotywować swoich piłkarzy do bardziej odważnej gry przeciwko Midtjylland. Twierdził, że jego podopieczni go po prostu nie słyszeli.