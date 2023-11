PKO Ekstraklasa. Mecz Korona Kielce - Jagiellonia Białystok ONLINE. Oderwać się od peletonu. Gdzie oglądać w telewizji? TRANSMISJA TV

PKO Ekstraklasa. Korona Kielce – Jagiellonia Białystok ONLINE

By zbliżyć się do środka tabeli zespół Kamila Kuzery musi dzisiaj zgarnąć pełną pulę. W przeciwnym razie może wraz z nadchodzącym końcem rundy niebezpiecznie zbliżyć się do „czerwonej strefy”.

Kamil Kuzera, trener Korony Kielce - - Jesteśmy w bardzo ważnym momencie tego sezonu. Z wiadomych względów nieobecni będą Łuko i Kyrylo. Pozostali zawodnicy są do naszej dyspozycji i mamy pozytywny ból głowy, co do zestawienia

- W drużynie Jagiellonii widać pomysł, można dostrzec luz w grze. Do tego dochodzi ciągłość pracy i powtarzalność tego, co robią. Będziemy w tym meczu chcieli wyciągnąć najlepsze rzeczy, jakie mamy. Musimy wykorzystać swoje atuty, funkcjonować dobrze jako całość - zarówno w ataku, jak i obronie. Stać nas na zwycięstwo w tym meczu!