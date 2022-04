PKO Ekstraklasa. Radomiak Radom w ciągu kilku minut roztrwonił prowadzenie 2:0. Waleczna Jagiellonia Białystok

PKO Ekstraklasa. Radomiak Radom - Jagiellonia Białystok 2:2

Jesienią Radomiak był rewelacją. Jako beniaminek potrafił ugrać piąte miejsce. Po zimowej przerwie jednak wyraźnie obniżył loty. Gdyby spojrzeć na tabelę za sam 2022 rok to punktuje na czternaste miejsce.

Trudno orzec czy Radomiak został rozczytany, czy źle przepracował okres przygotowawczy, ale gołym okiem widać, że nie jest w formie. Dziś też nie zagrał wielkiego meczu, choć do pewnego momentu zanosiło się na rutynowe zwycięstwo. Prowadzenie objął tuż przed przerwą, gdy po przedłużonym dośrodkowaniu (z rożnego) na długim słupku akcję zamknął Dawid Abramowicz.

Drugą połowę wygrała Jagiellonia. Trzeba tę drużynę pochwalić za udaną gonitwę, bo krótko po zmianie stron po strzale Karola Angielskiego zrobiło się już 2:0 dla Radomiaka. Z pozoru beznadziejnej sytuacji Jaga wyszła jednak obronną ręką dzięki dobrej grze i nastawieniu. Co więcej, miała argumenty, by nawet zabrać trzy punkty do Białegostoku.