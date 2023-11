PKO Ekstraklasa. Trener Jagiellonii Białystok Adrian Siemieniec: W naszej lidze nie ma zdecydowanych faworytów

Jagiellonię Białystok czeka dwumecz z Wartą Poznań

To ciekawa sytuacja do zarządzania dla trenerów, trochę gra strategiczna, gdy się w tak krótkim czasie gra z tym samym rywalem. Ale w piłce się takie rzeczy dzieją. Pomysł na pierwszy mecz oczywiście mamy i jest on bardzo spójny z tym, w jaki sposób my chcemy grać i nie chcemy tego zmieniać

Nie mówię tego, bo się z Dawidem przyjaźnię, po prostu tak uważam i uważałem zawsze. Do tego świadomość tego, jacy są i muszą być, by być skuteczni w lidze, to także powoduje, że Warta ma jasno określony kierunek, jak ma grać, co ma robić, żeby skutecznie punktować

- mówił Siemieniec.

Pytany o rolę faworyta mówił, że obecna sytuacja Jagiellonii to "moment fajny, ale zarazem niebezpieczny". Odnosząc się do remisu u siebie z Piastem Gliwice w minionej kolejce (co przerwało serię siedmiu kolejnych meczów bez straty punktu na swoim boisku) mówił, że piłkarze odczuwają zawód, ale jednocześnie podkreślał, że wciąż trzeba brać pod uwagę m.in. punkt startu i przedsezonowe oczekiwania, a poprzedni sezon Jagiellonia kończyła walcząc do końca o utrzymanie.