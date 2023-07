PKO Ekstraklasa. Trener Śląska Wrocław Jacek Magiera po meczu Korona - Śląsk: Gol padł w zamieszaniu, tak naprawdę nie wiem jak

Z kolei trener Korony docenił ważną rolę trybun, które były dziś prawdziwym dwunastym zawodnikiem. Bez wątpienia fani mieli ogromne znaczenie w kontekście gonienia wyniku.

Pierwszą połowę ciężko ocenić ze względu na warunki, jakie panowały na boisku (ulewa - PAP). W drugiej połowie było nerwowo z naszej strony, ale wiem, że możemy grać dużo lepiej. Śląsk wysoko zawiesił poprzeczkę, odrobiliśmy stratę, przy remisie mieliśmy dwie, trzy sytuacje do zdobycia drugiej bramki. Czapki z głów przed naszymi kibicami za atmosferę, jaką stworzyli. Mamy teraz dwa tygodnie przerwy i musimy ją maksymalnie wykorzystać, by nowych zawodników doprowadzić do jak najwyższej formy, ale już dziś pokazali, że będą wartością dodaną do naszego zespołu