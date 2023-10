Podsumowanie 12. kolejki. Jagiellonia i Śląsk bezlitosne dla rywali, zVARiowane Derby, chwile grozy w Poznaniu i nieudany debiut Stokowca

Piast Gliwice – Pogoń Szczecin

Kolejkę zaczęliśmy w Gliwicach, gdzie doszło do starcia sąsiadów z tabeli – Piasta z Pogonią Szczecin. „Portowcy” przyjechali podbudowani wysokimi wygranymi z Lechem (5:0) i Ruchem (3:0), ale ze Śląska muszą wracać z pierwszym podziałem punktów.. Spotkanie nie należało do najciekawszych. Zabrakło w nim wszystkiego – okazji, emocji i przede wszystkim bramek. Tym samym Piast po raz… ósmy zapisał punkt na swoim koncie.

Jagiellonia Białystok – Zagłębie Lubin

Jedną z rewelacji tego sezonu jest Jagiellonia Białystok. Drużyna prowadzona przez Adriana Siemieńca jeszcze niedawno walczyła o utrzymanie, a teraz jedzie po rywalach jak walec. Zwłaszcza przed własną publicznością. W piątek na tarczy wróciło do siebie Zagłębie Lubin, które przegrało aż 0:3. Bohaterem spotkania był Bartłomiej Wdowik, który najpierw dokładnie dośrodkował z rzutu rożnego na głowę Mateusza Skrzypczaka, a w drugiej połowie wpisał się na listę strzelców… bezpośrednim uderzeniem z rzutu rożnego. I to na oczach selekcjonera Michała Probierza, który co prawda powołał go na październikowe mecze z Wyspami Owczymi (2:0) i Mołdawią (1:1), ale w obu przypadkach był poza kadrą meczową.