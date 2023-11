Poważna kontuzja piłkarza Piasta Gliwice. "Złamanie kości twarzoczaszki". Czeka go dłuższa przerwa w grze

- Nasze pole manewru w ofensywie mocno się kurczy. Serhij bardzo dużo nam dawał. Musimy sobie poradzić z jego brakiem nie tylko w piątkowym (18.00) meczu z Koroną, ale prawdopodobnie do końca roku. Po prostu trzeba dać z siebie wszystko. Wierzę, że będziemy gotowi, by grać na dobrej intensywności. To mecz ważny pod kątem tego, co chcemy osiągnąć do końca roku. Zdobycie trzech punktów bardzo by nam pomogło - powiedział trener gliwiczan.