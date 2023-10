Powołania Adama Majewskiego do młodzieżowej reprezentacji Polski U-21. Na liście kilku zawodników, którzy walczyli o seniorską kadrę

Powołania do kadry U-21

Niedawno Michał Probierz został selekcjonerem seniorskiej reprezentacji Polski. Taki awans oznacza, że PZPN musiał zacząć rozglądać się za nowym szkoleniowcem do kadry U-21. Wybór padł na Adama Majewskiego. Szkoleniowiec swoją karierę trenerską także zaczynał w Płocku. Tam był najpierw asystentem, a następnie prowadził drugą drużynę. W 2020 został szkoleniowce Stomilu Olsztyn, a rok później Stali Mielec. Z Biało-Niebieskich został zwolniony w marcu 2023 roku. Od tamtego czasu nie prowadził żadnego klubu.

Przyszedł czas na pierwsze powołania do kadry U-21. 5 października późnym wieczorem Michał Probierz ogłosił listę zawodników, którzy wezmą udział w zgrupowaniu seniorskiej drużyny. Dzień później to samo zrobił Adam Majewski. Na papierze zespół wygląda na bardzo mocny. Kilku graczy rywalizowało o dostanie się do kadry Michała Probierza.