Premier League. PZPN po raz kolejny ubiegł angielską federację. Polski piłkarz angielskiego pochodzenia dokonał wyboru. "Kocham Polskę"

Premier League. Polska ubiegła Anglię. Młody zawodnik zagra dla Biało-Czerwonych. "Moja mama pochodzi z Polski

Levis Pitan to 18-letni piłkarz Sheffield United podjął decyzję gdzie będzie chciał stawiać pierwsze szlify w karierze reprezentacyjnej. Anglik polskiego pochodzenia w obszernej rozmowie z TVP Sport wyjaśnił co skłoniło go do reprezentowania biało-czerwonych barw.

Młodziutki piłkarz mimo, że całe życie spędził na wyspach brytyjskich to cały czas czuje się Polakiem. Do takiego stopnia, że kilkukrotnie już odrzucał propozycję gry w tamtejszych juniorskich reprezentacjach. Czekał cały czas na ruch PZPN. I się doczekał. Do tej pory środkowy obrońcy zagrał już osiem meczów z orzełkiem na piersi w U-18.

Zadebiutował w marcu kończącego się 2023 roku przeciwko Izraelowi (1:1). Następnie wybiegał na boisko z takimi rywalami jak m.in. Łotwa, Serbia, Dania, Szwecja, Macedonia Północna, Kazachstan czy Niemcy. W rozmowie z polskim portalem przyznał, że zadecydowały kwestie rodzinne, a w szczególności jedna osoba, która go przez ten cały okres uczyła języka.