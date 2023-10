Puchar Polski. Górnik Zabrze po dogrywce wyeliminowało Zagłębie Sosnowiec i zameldował się w 1/8 finału krajowego pucharu Piotr Rzepecki

Puchar Polski. Potrzebowaliśmy dogrywki, by rozstrzygnąć kto awansuje do 1/8 finału Pucharu Polski. Ostatecznie w meczu Zagłębie Sosnowiec - Górnik Zabrze, to ekipa gości wygrała 2:1. Gola na wagę awansu wbił Paweł Olkowski w pierwszej połowie dogrywki.